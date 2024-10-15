На Кубани решили построить новое кладбище вместо детсада и поликлиники

Новое кладбище собираются построить в станице Старокорсунской Краснодарского края. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Наумов 15 октября в ходе пресс-конференции, посвященной принятию нового генплана, сообщает пресс-служба администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии