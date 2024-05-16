В кадре – вера в человека и в будущее. Прошёл с камерой от Мурманска до Берлина

В Салехарде открыли фотовыставку Евгения Халдея, автора снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Дочь всемирно известного фотографа не смогла приехать на открытие экспозиции, но записала видеообращение к салехардцам.
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