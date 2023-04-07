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Обозреватель Diplomat Зишан заявил, что Путину осталось сблизить Индию и Китай для нанесения «решающего удара» по Западу

Обозреватель Diplomat Зишан заявил, что Путину осталось сблизить Индию и Китай для нанесения «решающего удара» по Западу

Обозреватель издания Diplomat Мохамед Зишан заявил в новой статье в пятницу, что российскому лидеру Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай, чтобы нанести по Западу "решающий удар".

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