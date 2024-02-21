Александр Ревва покинул Россию

Российский комик Александр Ревва опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная соцсеть; принадлежит компании Meta, которая является экстремисткой и запрещена в РФ) фото со своей женой Анжеликой на фоне слухов об уезде из России .
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