Телефонный разговор Путина и Трампа: Европа теряет влияние на Россию?

Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что Европа теряет влияние на Россию. В телефонной беседе с Владимиром Путиным, Дональд Трамп сигнализировал о стремлении к миру, что ставит под вопрос роль Европы как союзника США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии