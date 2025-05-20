Телефонный разговор Путина и Трампа: Европа теряет влияние на Россию?

Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что Европа теряет влияние на Россию. В телефонной беседе с Владимиром Путиным, Дональд Трамп сигнализировал о стремлении к миру, что ставит под вопрос роль Европы как союзника США.