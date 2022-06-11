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Жесткий план для России: у НАТО и Украины появился новый сценарий

Жесткий план для России: у НАТО и Украины появился новый сценарий

Раскрыт план Зеленского и США — пустить Россию по «корейскому сценарию». «Россия получит небольшую часть Украины, процентов 20, а на остальных 80 процентах будет создан жесточайший антироссийский режим», — объяснил политолог план Вашингтона и Киева.

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