Жесткий план для России: у НАТО и Украины появился новый сценарий

Раскрыт план Зеленского и США — пустить Россию по «корейскому сценарию». «Россия получит небольшую часть Украины, процентов 20, а на остальных 80 процентах будет создан жесточайший антироссийский режим», — объяснил политолог план Вашингтона и Киева.