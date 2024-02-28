Карлсон заявил, что США мешают переговорам между Россией и Украиной

REUTERS/Amr Alfiky США несут ответственность за рост числа жертв конфликта на Украине, поскольку мешают мирным переговорам между Киевом и Москвой, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману.
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