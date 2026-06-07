Из Land Rover Defender сделали практически ют

Мы уже видели множество версий нового Land Rover Defender. Сам производитель предлагает модель в трёх вариантах длины кузова, а если какой-то модификации нет в заводской линейке, её создают сторонние компании.
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