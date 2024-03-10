Недешевая альтернатива обычным ноутбукам и MacBook Air: названа стоимость Samsung Galaxy Book 4 Edge на базе 12-ядерного процессора Qualcomm

Высокая цена стала одной из причин околонулевого спроса на ноутбуки первых поколений на базе SoC Qualcomm и с ОС Windows, и вот сейчас Qualcomm совершает очередную попытку навязать конкуренцию обычным ноутбукам на процессорах Intel и AMD.
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