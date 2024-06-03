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Подколзин о Задорове: «Он у нас «эмирекенец» – ходит на ужины не только с русскими, но и с иностранцами. Где-то Никита чересчур уверен – ему это только в плюс»

«Кэнакс» проиграли «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли. В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

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