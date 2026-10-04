Автоэксперт Зиновьев назвал шесть машин, которые можно купить за 350 тысяч

Фото: © «Татар-информ» Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал шесть моделей, которые можно рассматривать при покупке подержанного автомобиля за 250–350 тыс.
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