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Татар-информ

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Автоэксперт Зиновьев назвал шесть машин, которые можно купить за 350 тысяч

Автоэксперт Зиновьев назвал шесть машин, которые можно купить за 350 тысяч

Фото: © «Татар-информ» Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал шесть моделей, которые можно рассматривать при покупке подержанного автомобиля за 250–350 тыс.

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