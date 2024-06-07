Барнаульцам назвали улицы, где возвращение горячей воды может задержаться

Специалисты выявили большое количество повреждений на теплосетях В Барнауле завершили опрессовку тепловых сетей второго этапа, но это не значит, что горячую воду потребителям вернут вовремя, так как необходимо устранить выявленные дефекты, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
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