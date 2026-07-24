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Царьград

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"Зеленский - это Авраам Линкольн нашего поколения": Почему американские MAGA-блогеры так резко "переобулись"

"Зеленский - это Авраам Линкольн нашего поколения": Почему американские MAGA-блогеры так резко "переобулись"

Американский блогер, выступавший против поддержки Украины, внезапно объявил Зеленского - Линкольном нашего времени.

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