Какие уроки стоит извлечь из операции ВСУ в Курской области: разбор «Военной хроники» 🔺Мнение, которое вы прочитаете ниже, является исключительно нашим и не претендует на истину в последней инстанции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Урок один - война машин и оперативность, инженеров и технологий, а не ряженых генералов. Опыта советов и комиссаров маловато будет. Враг безжалостен. И нечего его щадить. Нужно единоначалие. А поставить не кого. Пока единый стержень - мужество и стойкость мужиков с их смекалкой и преданностью Родине. Еще бы такого верховного.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии