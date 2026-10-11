Медвежий угол
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Медвежий угол

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FT: делегация Украины была застигнута врасплох сделкой Путина и Трампа

FT: делегация Украины была застигнута врасплох сделкой Путина и Трампа

Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. Европейские вассалы готовы поддакнуть Киевский квартет под управлением Буданова сорвал гастроли в Майами Спецпосланники американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Майами закрытые переговоры с украинской делегацией.

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