Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. Европейские вассалы готовы поддакнуть Киевский квартет под управлением Буданова сорвал гастроли в Майами Спецпосланники американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Майами закрытые переговоры с украинской делегацией.
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