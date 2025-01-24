В прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник: ▪️ 37 — в Брянской области, ▪️ 20 — в Рязанской области, ▪️ 17 — в Курской области, ▪️ 17 — в Саратовской области, ▪️ 7 — в Ростовской области, ▪️ 6 — в Московской области, ▪️ 6 — в Белгородской области, ▪️ 3 — в Воронежской области, ▪️ 2 — в Тульской области, ▪️ 2 — в Орловской области, ▪️ 2 — в Липецкой области, ▪️ 1 — в Республике Крым, ▪️ 1 — над Москвой.