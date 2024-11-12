14 случаев, когда дизайнеры жестоко поиздевались над внешним видом ванных комнат и уборных

Для многих ванная комната и уборная — сакральные места, где можно ненадолго расслабиться и побыть наедине со своими мыслями.
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