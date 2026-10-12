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Жителей огромной страны призвали избегать летучих мышей

Жителей огромной страны призвали избегать летучих мышей

www.globallookpress.com/Malcolm Schuyl/FLPA Власти Нового Южного Уэльса в Австралии призвали жителей избегать контакта с летучими мышами после резкого роста числа пострадавших от их укусов и царапин, сообщило региональное министерство здравоохранения.

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