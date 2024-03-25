Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
..пожизненное...?????? ПРОСИТЬ, ТРЕБОВАТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ИЗДАТЬ СПЕЦУКАЗ ПО ДАННЫМ УБЛЮДКАМ. СОХРАНЯТЬ ИМ ЖИЗНЬ -ГДЕ ТОГДА СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ ??? ЧЕЛОВЕК ПРИВЫКАЕТ, СМИРЯЕТСЯ В КОНЦЕ КОНЦОВ С ЛЮБЫМИ УСЛОВИЯМИ. ДАВАЛ ИНТЕРВЬЮ, ОТБЫВАЮЩИЙ ПОЖИЗНЕННОЕ БАСАЕВЕЦ-ЖИВОЙ ЗДОРОВЫЙ С ОТКОРМЛЕННОЙ ХАРЕЙ, С ЛОЩЕННОЙ МОРДОЙ И СОВЕРШЕННО СПОКОЙНЫЙ. МЫЭТОГО ХОТИМ ДЛЯ УБИЙЦ МАССЫ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ. В СВОЕ ВРЕМЯ ХРУЩЕВ СВОИМ УКАЗОМ РАЗРЕШИЛ РАССТРЕЛЯТЬ ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ОТОМОРОЗКА, И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ !!!
Ответить
14 час.
Игорь Петров
Ответить
14 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
14 час.
Свежие комментарии