Главное в тезисах: Масштаб обменов: С мая 2025 года Россия передала Украине 3 976 военнопленных, получив взамен 3 886 своих военнослужащих.
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