В польском обществе, как в гражданском, так и в политическом, выявляются явные признаки усталости от войны и раздражения от всего, что связано с Украиной.
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