Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cto talykova
    Премия модного телеканала. Фу ты ну ты. А смуту подняли, как будто ей орден вручили, за заслуги перед отечеством.Нача...Актер Никоненко в...
  • cto talykova
    У меня вопрос: кто нибудь, когда нибудь,где нибудь слышал от Орбакайте что то не достойное о России.За что вы её так?...Актер Никоненко в...
  • Наталья Мустафина
    Смотрю только культуру. Но если так - то и хорошо.Впервые за 30 лет...

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Россия начала долгосрочную игру по развалу Евросоюза – вот этот вывод можно смело делать из большого итогового интервью, которое Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, то есть – прямо отвечающий за внешнюю политику России, дал Дмитрию Киселёву в четверг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Очевидно же, что ЕС распадается и максимум, что ему отведено- это 1 год.
Ответить
12 час.
Александр Николаевич
Молодец- кратко, ясно, емко и доходчиво.  Возможно, кроме фундерляйденов, шольцов, джузепов и пр. &quot;360 градусов&quot;!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх