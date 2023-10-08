Неплотно прикрытые двери российского шоубиза

Эта девушка на фоне всех остальных оказалась более осмотрительной. Правда в соцсетях она позволила себе несколько расслабиться в виде критических высказываний в адрес действий России, но явно, принародно, официально - ни-ни, никаких высказываний.
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