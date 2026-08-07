Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму фото со страницы Армена Бежаняна в ВКонтакте Избирком Пермского края зарегистрировал в качестве кандидата на предстоящих выборах депутатов Госдумы актера Армена Бежаняна, который получил широкую известность после роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».
Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму
Комментарии
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ВВ
Вероника Великолепная
Актёр должен заниматься лицедецством, а не законами. Как достали непрофи в ГД.
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1 м.
Наталия ФионинаЗенова
Шоу продолжается!
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1 м.
Алексей Тан
"" Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму"" ========================= В своё время, ЕВРЕЙКА,... развешивавшая СВОИ сиськи на стены домов, избирателей.... проскочила!... в Московское зак.собрание, вероятно и этот АРА... расчитывает на "дурачка" проскочить.... а может быть и кто то из ИНОродцев (евреев) и "ведёт" его.
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1 м.
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