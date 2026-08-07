Вот так «сюрприз»: Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму

Алексей Тан

"" Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется на выборы в Госдуму"" ========================= В своё время, ЕВРЕЙКА,... развешивавшая СВОИ сиськи на стены домов, избирателей.... проскочила!... в Московское зак.собрание, вероятно и этот АРА... расчитывает на "дурачка" проскочить.... а может быть и кто то из ИНОродцев (евреев) и "ведёт" его.