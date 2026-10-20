© Александр Казаков/РИА НовостиСпецпосланник президента США Стив Уиткофф на завтрашней встрече предложит российскому лидеру Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине.
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