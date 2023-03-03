Крым 24 Все новости Крыма

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🚌В Симферополе запустят маршрутки до Дворца водных видов спорта

🚌В Симферополе запустят маршрутки до Дворца водных видов спорта

🚌В Симферополе запустят маршрутки до Дворца водных видов спорта По данным управления транспорта и связи администрации Симферополя, готовится к запуску отдельный маршрут общественного транспорта, который будет следовать до Дворца водных видов спорта.

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