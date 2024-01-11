«За рулем» поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!

Михаил Черников служит в Госавтоинспекции уже 29 лет! Начинал он с должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД города Ачинска Красноярского края, и знает о сложностях и опасностях работы на дороге не понаслышке.
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