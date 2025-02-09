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Россиянин не пережил пересадку костного мозга

Россиянин не пережил пересадку костного мозга

В Москве молодой человек не пережил пересадку костного мозга. Об этом сообщает KP.RU. По данным издания, 17-летний Глеб Распутин на протяжении полутра лет боролся со страшным недугом и был уверен в победе над ним.

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