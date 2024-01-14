Удивительную цифру покажут ртутные столбики на неделе в Уссурийске

Новая неделя преподнесет жителям Уссурийска приятный сюрприз. Постепенная трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла прогреет воздух до совершенно не январских показателей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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