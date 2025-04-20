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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Барабанщиков и Антонина Юшина стали победителями Псковского марафона, на 21,1 км – Прямов и Седова

20 апреля в Пскове прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10,5 км, 5 км и 1 км.

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