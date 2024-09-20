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Рогов: поражённый ВС России центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землёй

Рогов: поражённый ВС России центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землёй

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поражённый российскими войсками центр спецрадиосвязи ВСУ был спрятан под землёй.

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Комментарии
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E
Ed
Где то у нас талантище военной разведки окопался. Храни его Б-г!
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