Сегодня в районе полпервого ночи над Гомелем системами ПВО ВС РБ поражен «транзитный гость». В кадре падающие части уничтоженного объекта.
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Сегодня в районе полпервого ночи над Гомелем системами ПВО ВС РБ поражен «транзитный гость». В кадре падающие части уничтоженного объекта.
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