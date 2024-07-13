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Во время стрельбы на выступлении Трампа "погиб кто-то из толпы" - WTAE

Во время стрельбы на выступлении Трампа "погиб кто-то из толпы" - WTAE

В Пенсильвании на выступлении Дональда Трампа началась стрельба. Президенту ранили ухо, а также "погиб кто-то из толпы", как сообщило местное издание WTAE со ссылкой на окружного прокурора.

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