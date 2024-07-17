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Новиков о Кузнецове: «Нахождение в «Вашингтоне» под прессом убило в нем жизненную радость. Поэтому он не дал хоккею того, что мог дать»

Ранее стало известно, что 32-летний форвард может вернуться из НХЛ в КХЛ. «Мне посчастливилось быть в одной команде на МЧМ-2011 с ребятами, которые сделали историю и мою биографию.

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