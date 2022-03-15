Закон и Порядок

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Власти России взяли ненасытных олигархов-металлургов за ухо

Власти России взяли ненасытных олигархов-металлургов за ухо

Церемониться с жадными отечественными производителями перестали власти России, напомнившие бизнесменам о том, что существуют государственные интересы.

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