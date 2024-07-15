Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых представить доклад по расследованию уголовного дела против 14-летней школьницы, жарившей сосиски на Вечном огне в городе Руза в Подмосквье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии