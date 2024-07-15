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Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых представить доклад по расследованию уголовного дела против 14-летней школьницы, жарившей сосиски на Вечном огне в городе Руза в Подмосквье.

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