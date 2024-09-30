Харрис считает, что Трамп не решит проблему нелегальной миграции в США

Вице-президент США Камала Харрис считает, что ее оппонент в борьбе за высший государственный пост республиканец Дональд Трамп использует проблему нелегальной миграции исключительно в предвыборных целях и не способен ее решить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии