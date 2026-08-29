Коллапс в Киеве и области: атаки непрерывно продолжаются уже 60 часов

Практически непрерывные атаки Армии России на Киев и область продолжаются уже 60 часов. За почти двое суток в столице Украины воздушная тревога объявлялась уже около 30 раз.
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