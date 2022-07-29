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«Орландо» подпишет Завьера Симпсона

Свободный агент Завьер Симпсон (25 лет, 183 см) договорился о подписании контракта с «Орландо», сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс со ссылкой на агента игрока.

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