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Журнал «Профиль»

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Путин поддержал снижение ставки семейной ипотеки для многодетных при строительстве дома

Идею предложила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент назвал ее хорошей и полезной для строительной отрасли.

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