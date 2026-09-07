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Царьград

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Зеленский заявил об отсутствии отказа от Донбасса как условия мира

Зеленский заявил об отсутствии отказа от Донбасса как условия мира

Лидер Украины Владимир Зеленский подчеркнул невозможность отказа от Донбасса для достижения мира, отметив важность укрепления позиций на поле боя.

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