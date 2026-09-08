Atherosclerosis: у людей с ксантелазмой сердечно-сосудистые катастрофы случаются чаще

Ученые выяснили, что желтоватые холестериновые бляшки вокруг глаз — ксантелазма — связаны с заметно повышенным риском инфаркта и инсульта и могут служить ранним внешним сигналом проблем с сосудами.
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