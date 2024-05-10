Медведев охарактеризовал британского министра Кэмерона двумя словами

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. После того как глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал бороться с президентом России Владимиром Путиным «до последнего», замруководитель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его «мутным британцем».
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