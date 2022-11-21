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“Россия никогда не шла на поводу у стран Запада”: обозреватель The Times Калдуэлл заявил о разнице между РФ и Украиной

“Россия никогда не шла на поводу у стран Запада”: обозреватель The Times Калдуэлл заявил о разнице между РФ и Украиной

Кристофер Калдуэлл, обозреватель газеты The Times, заявил, что Россия никогда не шла на поводу у стран Запада, поэтому ее можно назвать независимой страной, чего нельзя сказать об Украине.

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