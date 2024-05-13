Государственная Дума в понедельник, 13 мая, проводит пленарное заседание по вопросу утверждения кандидатур на должности в правительство РФ.
Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой
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Н
Николай
Ещё бы про министра культуры не забыли бы!
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19 час.
Лида Орлова
Ещё бы думу разогнать , зал пустой на заседании , одни мониторы включённые , а половина депутатов не присутствуют .Зюганову тоже давно на пенсию , так же и других мухоморов , уж очень много накопилось в этой думе старичков да всяких артистов певцов , спортсменов . что они понимают ? надо умных набирать ,любищих Россию и не имеющие дела с западом ...
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18 час.
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