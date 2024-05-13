Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой

Лида Орлова

Ещё бы думу разогнать , зал пустой на заседании , одни мониторы включённые , а половина депутатов не присутствуют .Зюганову тоже давно на пенсию , так же и других мухоморов , уж очень много накопилось в этой думе старичков да всяких артистов певцов , спортсменов . что они понимают ? надо умных набирать ,любищих Россию и не имеющие дела с западом ...