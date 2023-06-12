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Сыгран восьмой тур на международном шахматном турнире в Сент-Луисе

Сыгран восьмой тур на международном шахматном турнире в Сент-Луисе

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Сент-Луисе (США) остается Анна Затонских после восьмого тура 11 июня, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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