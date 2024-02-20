В Челябинске готовятся к открытию первых объектов межуниверситетского кампуса

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на стратсессии, посвященной выработке модели управления учебно-научным корпусом межуниверситетского кампуса мирового уровня.
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