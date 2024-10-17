В Киеве раскрыли сроки создания ядерной бомбы

КИЕВ, 17 октября, ФедералПресс. Украина рассматривает возможность возобновления программы ядерного вооружения, если Киев не получит приглашение в НАТО и российские войска начнут наступление в направлении столицы.
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