Диетолог назвала суточную норму потребления мяса

Тамбовчане любят мясо. Хотя не у всех хватает денег, чтобы постоянно иметь его в своём рационе. Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, что употребление 100 граммов индейки позволяют закрыть суточную потребность в белке примерно на 25%, сообщает «Газета.