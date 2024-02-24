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Диетолог назвала суточную норму потребления мяса

Диетолог назвала суточную норму потребления мяса

Тамбовчане любят мясо. Хотя не у всех хватает денег, чтобы постоянно иметь его в своём рационе. Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, что употребление 100 граммов индейки позволяют закрыть суточную потребность в белке примерно на 25%, сообщает  «Газета.

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