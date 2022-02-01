«Ман Сити», «МЮ» и «Челси» интересуется Райсом. «Вест Хэм» хочет получить 100 млн фунтов

Полузащитник Деклан Райс может покинуть «Вест Хэм» во время летнего трансферного окна. 23-летний футболист прошлым летом отклонил два предложения команды о продлении контракта, дав понять его цель – выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов.